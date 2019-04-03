2019-04-03T03:30:14+03:00
Спорт

В Якутске началось первенство России по северному многоборью

164 спортсмена приехали из 9 регионов страны
Ольга Донская
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2 апреля начались соревнования Чемпионата и Первенства России по северному многоборью в Якутске. Участие примут 164 спортсмена из 9 регионов России, общее количество участников, считая тренеров и представителей команд, составляет 185 человек.

После церемонии открытия и пресс-конференции спортсмены сразу же приступили к первому этапу соревнований – тройному прыжку. Соревнования должны были пройти в универсальном зале СК «Модун», но из-за специфического покрытия пола, они были проведены во Дворце спорта «50 лет Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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