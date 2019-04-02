2019-04-02T11:12:09+03:00
Общество

Активисты обеспокоены состоянием реки Лена: фекальные стоки с исправительной колонии сливаются в воду

Площадь разлива около 20 тысячи кв.м.
Ольга Донская
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Представители Общественного экологического совета, Ассоциации экологов Якутии вместе с Якутским комитетом государственного экологического надзора провели осмотр протоки реки Лена в поселке Табага.

В ходе осмотра подтвердился факт слива сточных вод из исправительной колонии №7, площадь разлива около 20 тыс кв. м., пробы воды показали, что в реку сброшены именно фекальные воды.

По словам общественного эколога, проблема существует уже много лет, однако администрация исправительной колонии нарушения не исправляет. Но по словам и.о. начальника колонии, майором внутренней службы Дениса Воропаева, отходы из колонии вывозит частное предприятие.

На данный момент в табагинской исправительной колонии №7 отбывают наказание 400 заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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