Студенты из Якутии выиграли Гран-при фестиваля КВН «Балтика»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-02T09:20:53+03:00

За право пройти в сезон боролись 16 команд

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Студенты СВФУ им М. К. Аммосова выиграли Гран-при фестиваля-открытия официальной лиги КВН «Балтика». Мероприятие прошло в Доме офицеров Западного военного округа в Санкт-Петербурге.

За право пройти в сезон боролись 16 команд. По словам руководителя лиги КВН СВФУ, студентам помогли одержать победу работоспособность и настрой.

Кубок победителям вручал Кубок нам вручал Александр Друзь. Кроме Гран-при, команда выиграла в номинации «Интеллектуальный юмор».

ИСТОЧНИК KP.RU