В якутской колонии-поселении нашли нарушения

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-02T10:51:39+03:00

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И.о. прокурора республики Айдар Иванов проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в колонии-поселении №2 Якутска.

При проверке прокурор выявил рад нарушений, среди которых ненадлежащее техническое состояние помещений, неполнота воспитательной и профилактической работы. Также установлены факты несоблюдения графика и оплаты отпусков осужденных.

Обращено внимание на необходимость принятия мер по трудоустройству осужденных для возмещения ими вреда, причиненного преступлениями.

По результатам проверки в адрес начальника республиканского УФСИН внесено представление об устранении выявленных нарушений и их причин.

ИСТОЧНИК KP.RU