В якутской колонии-поселении нашли нарушения
И.о. прокурора республики Айдар Иванов проверил соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в колонии-поселении №2 Якутска.
При проверке прокурор выявил рад нарушений, среди которых ненадлежащее техническое состояние помещений, неполнота воспитательной и профилактической работы. Также установлены факты несоблюдения графика и оплаты отпусков осужденных.
Обращено внимание на необходимость принятия мер по трудоустройству осужденных для возмещения ими вреда, причиненного преступлениями.
По результатам проверки в адрес начальника республиканского УФСИН внесено представление об устранении выявленных нарушений и их причин.
ИСТОЧНИК KP.RU