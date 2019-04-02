2019-04-02T08:35:43+03:00
Общество

Котловой завод в Якутии получил патент на новый тип техники

Новые котлы разработаны с учетом климатических условий республики
Ольга Донская
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Якутский завод ООО «Саха Липснеле» товаропроизводитель, который привлекает только местных работников и использует российское сырье для производства.

В 2018 году после эксплуатации котлов на Оймяконе был разработан и внедрен новый тип котла верхнего горения, который отличается от своих предшественников повышенной надежностью конструкции и экономным расходом топлива. Таким образом, новая разработка адаптирована под климатические условия Крайнего Севера с учетом отзывов и предложений населения республики. Такие котлы могут работать в экстремальных температурах до минус 60 градусов и служат отличной заменой старым кирпичным печкам, позволяя сэкономить средства и время.

В настоящее время по республике установлено и работает более 990 котлов марки «Liepsnele».

ИСТОЧНИК KP.RU

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