АЛРОСА провела аукцион в Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 05:22 2019-04-02T05:22:25+03:00

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Алмазодобывающая компания АЛРОСА провела первый в этом году алмазный аукцион в Нью-Йорке. Ассортимент традиционно состоял из алмазов специальных размеров (более 10,8 карата).

Компания продала 107 камней общим весом 1900 карат. В торгах приняло участие более 30 фирм из крупных центров международной торговли, включая США, Израиль, Бельгию, Индию и ОАЭ.

Итоговая выручка аукциона превысила стартовую стоимость в полтора раза, составив $11,8 млн. Сегодня это самый высокий результат с момента возобновления работы офиса Нью-Йорке.

ИСТОЧНИК KP.RU