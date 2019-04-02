В Якутии отменят соревнования собак по притравке на живом медведе

СЕГОДНЯ 04:59 2019-04-02T04:59:01+03:00

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В Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии поступили многочисленные жалобы на планируемое 5 апреля мероприятие по состязанию охотничьих пород собак на подсадного медведя в селе Болугур Амгинского района.

Министерство приняло меры в отношении организаторов мероприятия администрации МО «Болугурский наслег» Амгинского района и общественной организации охотничьего клуба «Кыымаан».

По результатам принятых мер поступило уведомление об исполнении предостережения от организатора мероприятий об отмене запланированных мероприятий. Министерство экологии и в дальнейшем будут исключать жестокое обращение с животными и причинение им физического вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU