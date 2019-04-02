В Якутске вывезли более 187 тысяч кубометров снега
Плановые снегоуборочные работы близки к завершению
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В Якутске снегоуборочные работы близки к завершению. За прошедший месяц АО «Якутдорстрой» в сотрудничестве с другими организациями вывезли на полигон вывезено 187 528 куб. м снега. В прошлом году было вывезено 108 223 куб. м снега.
Работники приступили к пропарке труб и переходов ул. Кулаковского, Короленко, Орджоникидзе, Жорницкого для пропуска талых вод.
Работают 22 самосвала КамАЗ, 3 трактора МТЗ, 5 фронтальных погрузчиков, грейдер ДЗ-98, колесный и гусеничный бульдозеры, 8 поливомоечных машин на пропарке труб и переходов, ППУ машина КРАЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU