Не платишь алименты? Получи срок
Женщина не помогала своим несовершеннолетним детям
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На жительницу Сунтарского района Якутии заведено уголовное дело за неуплату алиментов на содержание двух своих несовершеннолетних детей.
Как оказалось, женщина уже ранее привлекалась у административной ответственности по той же причине и отбыв наказание в виде 100 часов принудительных работ не проявила сознательность и продолжила копить долг.
На данный момент, долг неплательщицы составил 49 534 рублей. Ее ждут исправительные или принудительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев или лишение свободы на срок до 1 года.
ИСТОЧНИК KP.RU