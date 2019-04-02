Не платишь алименты? Получи срок

СЕГОДНЯ 02:54 2019-04-02T02:54:35+03:00

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На жительницу Сунтарского района Якутии заведено уголовное дело за неуплату алиментов на содержание двух своих несовершеннолетних детей.

Как оказалось, женщина уже ранее привлекалась у административной ответственности по той же причине и отбыв наказание в виде 100 часов принудительных работ не проявила сознательность и продолжила копить долг.

На данный момент, долг неплательщицы составил 49 534 рублей. Ее ждут исправительные или принудительные работы на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев или лишение свободы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU