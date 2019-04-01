Четверо жителей Якутии предстанут перед судом за серию краж со стройплощадок
Общая стоимость похищенного превысила 1,5 млн рублей
Уголовное дело направлено в суд.Фото: Архив "КП"
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Четверо жителей Якутии предстанут перед судом за серию краж, совершенных организованной группой. Общая стоимость похищенного превысила 1,5 млн рублей.
По данным следствия, четверо молодчиков (возраст обвиняемых - от 18 до 23 лет) совершили 24 кражи имущества с объектов строительства и гаражей. Общая стоимость украденного «потянула» на 1,5 млн рублей.
У каждого члена организованной группы была своя роль, для сбыта похищенного было задействовано сразу несколько различных каналов.
Уголовное дело направлено в суд. За кражу в составе организованной группы молодчикам «светит» до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU