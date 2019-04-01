Четверо жителей Якутии предстанут перед судом за серию краж со стройплощадок

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-01T12:26:11+03:00

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Четверо жителей Якутии предстанут перед судом за серию краж, совершенных организованной группой. Общая стоимость похищенного превысила 1,5 млн рублей.

По данным следствия, четверо молодчиков (возраст обвиняемых - от 18 до 23 лет) совершили 24 кражи имущества с объектов строительства и гаражей. Общая стоимость украденного «потянула» на 1,5 млн рублей.

У каждого члена организованной группы была своя роль, для сбыта похищенного было задействовано сразу несколько различных каналов.

Уголовное дело направлено в суд. За кражу в составе организованной группы молодчикам «светит» до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU