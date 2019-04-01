В Якутске произошло ДТП с участием трех машин

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-01T11:11:23+03:00

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Нетрезвый водитель проехал на «красный» и стал виновником ДТП с участием трех машин. Авария произошла днем 31 марта на перекрестке улиц Кальвица и Халтурина в Якутске.

Как выяснилось, 52-летний водитель «Toyota Ipsum», ехавший по ул. Кальвица, «не заметил» запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Toyota Town Ace» и «Toyota Succeed».

В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка микроавтобуса. Женщина получила ушибы правого предплечья и обеих ног, ей назначено амбулаторное лечение.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД столицы, виновник аварии был пьян: результат медосвидетельствования – 0,93 мг/л. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU