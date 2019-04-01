Задай вопрос мэру! Прямой эфир с Сарданой Авксентьевой - сегодня на канале «Россия 24»

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-01T10:57:30+03:00

Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы. Фото: ЯСИА

Будут затронуты темы развития окраин столицы, введения единого тарифа на пригородные автобусные маршруты, ремонта дорог, переселения граждан из аварийного жилья

Изменить размер текста: A A

1 апреля на канале «Россия 24» состоится прямой эфир с главой Якутска Сарданой Авксентьевой. Передачу «Прямой эфир с городом» покажут в 21.00.

Сардана Авксентьева ответит на вопросы жителей Якутска. Будут затронуты актуальные темы развития окраин столицы, введения с 1 апреля единого тарифа на пригородные автобусные маршруты, ремонта дорог, переселения граждан из аварийного жилья и другие.

Вопрос мэру можно задать в прямом эфире, позвонив в студию в течение эфирного времени по номеру: 32-02-02. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU