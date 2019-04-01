В Якутии перевернулся автомобиль с трубами, водителя придавило в кабине
Пострадавший доставлен в больницу
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В Ленском районе Якутии на 28 километре автодороги Витим – Талакан перевернулся автомобиль гружёный трубами. Водитель не справился с управлением, в итоге транспорт слетел в кювет.
Из-за переворота площадка с трубами сдвинулась и сдавила кабину машины вместе с водителем. На месте аварии работали сотрудники ГАИ, скорой помощи и пожарной охраны.
Пострадавшего извлекли из кабины и доставили в стационар поселка Витим.
ИСТОЧНИК KP.RU