2019-04-01T04:34:55+03:00
Происшествия

Предприниматель из Якутии оставил 70 коров без дома

Мужчина потратил деньги на себя
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Чурапчинском районе Якутии осудили предпринимателя, который растратил деньги, выделенные на строительство коровника. Подсудимый вину признал и покаялся.

Установлено, что индивидуальный предприниматель получил субсидию на строительство коровника для 70 животных. Всего он получил 600 000 рублей, половину из них подсудимый потратил на личные нужды.

В результате коровник построен не был, но виновник полностью возместил причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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