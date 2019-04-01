Предприниматель из Якутии оставил 70 коров без дома
Мужчина потратил деньги на себя
-Фото: ЯСИА
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В Чурапчинском районе Якутии осудили предпринимателя, который растратил деньги, выделенные на строительство коровника. Подсудимый вину признал и покаялся.
Установлено, что индивидуальный предприниматель получил субсидию на строительство коровника для 70 животных. Всего он получил 600 000 рублей, половину из них подсудимый потратил на личные нужды.
В результате коровник построен не был, но виновник полностью возместил причиненный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU