В Якутске прошел суперматч по шашкам

СЕГОДНЯ 03:47 2019-04-01T03:48:36+03:00

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31 марта на телеканале НВК "Саха" состоялся турнир по шашкам. Играли пятикратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам Матрена Ноговицына и двукратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам Наталия Садовска (действующая чемпионка мира).

Победителем стала Матрена Ноговицына, ей вручили сертификат на 100 000 рублей.

1 апреля гроссмейстер Наталия Садовска проведет мастер-классы для всех желающих в Республиканском шахматно-шашечном центре города.

Это был третий суперматч, который проводит Фонд будущих поколений с Федерацией шашек РС (Я) при информационной поддержке НВК «Саха», в рамках теле-радио марафона «Весна на НВК».

ИСТОЧНИК KP.RU