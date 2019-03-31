«Времена года - времена жизни»: в Якутске открылась выставка художника-экспериментатора
Символы из мифов, арктические ландшафты, старцы и странники с экипировкой на полотнах Михаила Старостина
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В национальном художественном музее Якутска открылась выставка художника-экспериментатора Михаила Старостина.
Впитав в себя народную мудрость, художник наделил свои работы философским измерением. Символы из мифов, арктические ландшафты, старцы и странники с экипировкой - все это можно найти на полотнах Михаила Старостина. На выставке «Времена года – времена жизни» зрители смогут увидеть более 80 графических и живописных работ разных лет.
Выставка работает для всех посетителей с 30 марта по 19 мая 2019 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9, 2 этаж.
ИСТОЧНИК KP.RU