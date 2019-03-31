2019-03-31T05:21:42+03:00
Общество

В Якутии проверили на загрязнение реку Лена

В рейде приняли участие местные жители
Ольга Донская
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Якутский комитет государственного экологического надзора вместе с активистами провели рейдовую проверку по устному обращению по факту загрязнение реки Лена, в районе между поселками Жатай и Тулагино.

При проверке загрязнение ледовой поверхности не установлено, были отобраны пробы воды с лунок в 200 - 250 метрах от берега, а также взяты пробы воды после извлечения рыболовный сети. По результатам лабораторных исследований ПДК по хозяйственно-питьевым и рыбохозяйственным показателям не превышает. Загрязнение реки не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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