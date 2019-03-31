2019-03-31T04:42:06+03:00
Общество

В самой холодной точке Якутии построят школу

Школа сможет принять 220 учеников
Ольга Донская
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Во время визита в Оймяконский район глава Якутии Айсен Николаев провёл рабочее совещание в селе Томтор.

Темой собрания стали вопросы развития туризма в Якутии, в частности в самой холодной точке мира. Также Ил Дархан посетил строящееся здание средней сельской школы. На данный момент на объекты завершены кровельные работы. До конца текущего года здание должно быть введено в эксплуатацию, стоимость школы более 462 млн рублей.

Новая школа сможет принять 220 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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