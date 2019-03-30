2019-03-30T10:15:09+03:00
Происшествия

Фотофакт: на одной из кольцевых развязок в Якутске загорелся грузовик

Инцидент произошел возле автозаправочной станции на ул. Чернышевского
Нинель ГУСЕВА
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Фото обугленного большегруза распространяются в соцсетях.Фото обугленного большегруза распространяются в соцсетях.Фото: Ольга Донская
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Днем 30 марта на одной из кольцевых развязок в Якутске загорелся грузовик "КАМАЗ". Инцидент произошел рядом с автозаправочной станцией на ул. Чернышевского.

Фото поврежденного огнем большегруза распространяются в соцсетях.

Официальный комментарий от ГИБДД Якутска будет опубликован позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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