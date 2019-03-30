Фотофакт: на одной из кольцевых развязок в Якутске загорелся грузовик
Инцидент произошел возле автозаправочной станции на ул. Чернышевского
Фото обугленного большегруза распространяются в соцсетях.Фото: Ольга Донская
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Днем 30 марта на одной из кольцевых развязок в Якутске загорелся грузовик "КАМАЗ". Инцидент произошел рядом с автозаправочной станцией на ул. Чернышевского.
Фото поврежденного огнем большегруза распространяются в соцсетях.
Официальный комментарий от ГИБДД Якутска будет опубликован позже.
ИСТОЧНИК KP.RU