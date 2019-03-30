2019-03-30T08:58:00+03:00
Туризм

«Полет нормальный»: в 2019 году количество авиарейсов в Якутск не изменится

Основной ремонт взлётно-посадочной полосы столичного аэропорта запланирован на 2020 год
Нинель ГУСЕВА
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В 2019 году рейсы из Якутска в центральные города страны будут выполнять три авиакомпании.В 2019 году рейсы из Якутска в центральные города страны будут выполнять три авиакомпании.Фото: ЯСИА
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В 2019 году изменений в графике полетов не планируется. Об этом сообщил глава правительства Якутии Владимир Солодов 30 марта в эфире программы «Прямой разговор» на телеканале ГТРК «Саха».

- В этом году не произойдёт никаких изменений, как сейчас летают три авиакомпании, так и будут летать. В 2020 году будет произведена ключевая реконструкция полосы, и определённые изменения в графике полётов будут. Что касается самой авиакомпании «Якутия», мы приняли ряд решений на уровне правительства, выделена целевая субсидия, в этом году она составит 1,7 миллиардов рублей для того, чтобы положение предприятия стабилизировать, — отметил Владимир Солодов.

В правительстве республики рассчитывают, что повышению финансовой устойчивости перевозчика поможет возобновление международных рейсов — с апреля 2019 года АК «Якутия» возобновляет перелёты в Китай и Южную Корею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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