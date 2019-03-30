СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-30T08:43:03+03:00

Лихачу предстоит ответить за управление транспортным средством в нетрезвом виде и повреждение дорожных сооружений.

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В Якутске пьяный водитель сбил пенсионерку и снес ограждение тротуара. ДТП произошло днем 29 марта на круговой развязке при выезде на ул. Жорницкого.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 33-летний водитель «Тойоты Марк 2» сбил 59-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего врезался в тротуарное ограждение. Бригада «скорой помощи» доставила пенсионерку в больницу с ушибами головы, брюшной полости и тазобедренного сустава. Женщине назначено амбулаторное лечение.

Как выяснилось, виновник ДТП был пьян: по результатам медосвидетельствования содержание алкоголя в крови составило 0,90мг/л. Теперь лихачу предстоит ответить за управление транспортным средством в нетрезвом виде и повреждение дорожных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU