2019-03-30T03:08:09+03:00
Общество

Правительство Якутии дополнительно выделит 250 млн рублей на жилье для многодетных

Социальные выплаты на приобретение и строительство жилья получат семьи с пятью и более детьми
Нинель ГУСЕВА
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В республиканском реестре для получения социальной выплаты числится 1760 семей.В республиканском реестре для получения социальной выплаты числится 1760 семей.
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Правительство Якутии дополнительно выделит 250 млн рублей на приобретение и строительство жилья для многодетных семей. Соответствующее поручение членам кабмина дал глава республики Айсен Николаев.

Также Ил Дархан распорядился вернуть в очередь на предоставление выплаты семьи, исключённые ранее из-за того, что их старший ребёнок достиг возраста 23 лет.

Меры поддержки многодетным семьям с пятью и более детьми на улучшение жилищных условий в республике не финансировались с 2017 года. На сегодняшний день в республиканском реестре для получения социальной выплаты числится 1760 семей.

В 2019 году на эти цели предусмотрено 100 млн рублей, однако этого недостаточно. Поэтому дано поручение предусмотреть дополнительно 250 млн рублей и ускорить обеспечение этой выплатой вставших на очередь до 1 января 2019 года.

С 2012 года количество семей, родивших пятого и последующего ребенка, в Якутии растёт. С начала текущего года в управления соцзащиты поступило более 150 заявлений о включении в подпрограмму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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