В этом году в Якутии решили отказаться от Ысыаха молодежи

СЕГОДНЯ 02:54 2019-03-30T02:54:02+03:00

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В 2019 году в Якутии решили отказаться от Ысыаха молодежи. Об этом заявил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Степан Саргыдаев в прямом эфире программы «Правительство LIVE».

По словам главы Минмола, вместо традиционного Ысыаха молодежи в Хангаласском районе будет организован республиканский фестиваль. В нём примут участие молодёжные активисты, руководители организаций и креативные якутяне. В рамках фестиваля пройдут деловая игра, культурные и спортивные мероприятия.

Республиканский фестиваль молодежи пройдёт 12-15 июня в местности Орто Дойду.

ИСТОЧНИК KP.RU