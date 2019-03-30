2019-03-30T02:54:02+03:00
Общество

В этом году в Якутии решили отказаться от Ысыаха молодежи

Вместо него в Хангаласском районе пройдет республиканский молодежный фестиваль
Нинель ГУСЕВА
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В программе фестиваля - деловая игра, различные культурные и спортивные мероприятия.В программе фестиваля - деловая игра, различные культурные и спортивные мероприятия.Фото: ЯСИА
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В 2019 году в Якутии решили отказаться от Ысыаха молодежи. Об этом заявил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Степан Саргыдаев в прямом эфире программы «Правительство LIVE».

По словам главы Минмола, вместо традиционного Ысыаха молодежи в Хангаласском районе будет организован республиканский фестиваль. В нём примут участие молодёжные активисты, руководители организаций и креативные якутяне. В рамках фестиваля пройдут деловая игра, культурные и спортивные мероприятия.

Республиканский фестиваль молодежи пройдёт 12-15 июня в местности Орто Дойду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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