В этом году в Якутии решили отказаться от Ысыаха молодежи
Вместо него в Хангаласском районе пройдет республиканский молодежный фестиваль
В программе фестиваля - деловая игра, различные культурные и спортивные мероприятия.Фото: ЯСИА
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В 2019 году в Якутии решили отказаться от Ысыаха молодежи. Об этом заявил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Степан Саргыдаев в прямом эфире программы «Правительство LIVE».
По словам главы Минмола, вместо традиционного Ысыаха молодежи в Хангаласском районе будет организован республиканский фестиваль. В нём примут участие молодёжные активисты, руководители организаций и креативные якутяне. В рамках фестиваля пройдут деловая игра, культурные и спортивные мероприятия.
Республиканский фестиваль молодежи пройдёт 12-15 июня в местности Орто Дойду.
ИСТОЧНИК KP.RU