Якутские гонщики посоревнуются в ледовом дрифте

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-29T10:10:07+03:00

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31 марта в 10:00 на озере Сайсары пройдет IV Открытый чемпионат автодорожного факультета СВФУ по ледовому дрифту NEFU Ice Drift Championship - 2019.

Чемпионат пройдет в два этапа: квалификационный и парные заезды. По результатам контрольных заездов определится рейтинг участников.

Дрифт-2019 проводится в четвертый раз, инициаторами создания заезда стали студенты автодорожного факультета с целью создания условий для разностороннего развития студентов и повышения водительского мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU