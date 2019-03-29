Якутские гонщики посоревнуются в ледовом дрифте
Мероприятие проводят студенты автодорожного факультета СВФУ
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31 марта в 10:00 на озере Сайсары пройдет IV Открытый чемпионат автодорожного факультета СВФУ по ледовому дрифту NEFU Ice Drift Championship - 2019.
Чемпионат пройдет в два этапа: квалификационный и парные заезды. По результатам контрольных заездов определится рейтинг участников.
Дрифт-2019 проводится в четвертый раз, инициаторами создания заезда стали студенты автодорожного факультета с целью создания условий для разностороннего развития студентов и повышения водительского мастерства.
ИСТОЧНИК KP.RU