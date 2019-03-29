Жители Якутска погасили долги в аэропорту
Сегодня в аэропорту «Якутск» прошел рейд «Должник»
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Судебные приставы и сотрудники управления МВД на транспорте провели свыше 300 граждан, вылетающих на внутренние и российские рейсы.
Из них 22 человека погасили свои задолженности размером в общую сумму 16,6 тысяч рублей по штрафам ГАИ и налогам. Нескольким неплательщикам вручили требования об оплате задолженности и извещения о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.
По законодательству РФ должники не имеют права на выезд до момента погашения долга. Задолженности следует оплатить за две недели до вылета.
ИСТОЧНИК KP.RU