Жители Якутска погасили долги в аэропорту

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-29T09:45:01+03:00

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Судебные приставы и сотрудники управления МВД на транспорте провели свыше 300 граждан, вылетающих на внутренние и российские рейсы.

Из них 22 человека погасили свои задолженности размером в общую сумму 16,6 тысяч рублей по штрафам ГАИ и налогам. Нескольким неплательщикам вручили требования об оплате задолженности и извещения о явке на прием к судебному приставу-исполнителю.

По законодательству РФ должники не имеют права на выезд до момента погашения долга. Задолженности следует оплатить за две недели до вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU