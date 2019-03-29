Глава Якутии освободил некоторых жителей Якутии от уплаты трех налогов
Об этом Айсен Николаев объявил в своем твиттере
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Глава Якутии Айсен Николаев заявил в своём официальном аккаунте Twitter о том, что жители арктических районов Якутии освобождаются от уплаты нескольких видов налога.
- Поручил освободить жителей Арктических районов от транспортного налога для физических лиц, от налогов на имущество физических лиц и земельного налога для физических лиц. Выпадающие доходы муниципальным образованиям будем компенсировать за счет бюджета Республики, - говорится в сообщении главы.
ИСТОЧНИК KP.RU