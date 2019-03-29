На улицах Якутска приставы собрали почти 2,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:48 2019-03-29T06:48:50+03:00

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Судебные приставы-исполнители совместно с инспекторами УГИБДД Якутии провели рейд «Дорожный пристав». Сотрудники собрали долги и выдали повестки должникам.

Во время рейда граждане на месте расплатились со своими долгами на общую сумму 2 млн 442 тыс. рублей. Оплата производилась на месте с помощью онлайн-сервиса «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП».

Судебные приставы призывают граждан найти информацию о себе на предмет наличия задолженности стало проще: достаточно ввести фамилию, имя и отчество. И погасить имеющуюся задолженность при помощи приложений или в отделениях банков.

ИСТОЧНИК KP.RU