Станут известны 10 лучших молодых промышленников Якутии

СЕГОДНЯ 06:14 2019-03-29T06:15:02+03:00

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На республиканском форуме «Молодой промышленник Якутии» выявят топ-10 специалистов промышленной сферы, передает ЯСИА.

Форум проходит во второй раз, в этом году организаторы сделали упор на живой диалог. Участниками стали молодые специалисты ведущих промышленных предприятий республики и студенты.

- Я думаю, каждый хотел бы оказаться в топ-10, поскольку, например, «Сахатранснефтегаз» предлагает своим работникам, которые наберут больше 80 баллов и попадут в первую «десятку», повысить оклады. Студентам будет предложена оплачиваемая практика. Выпускникам – трудоустройство. «Сургутнефтегаз», куда обычно нереально попасть на практику, также готовы предоставить такую возможность. Наше министерство также готово принять лучших участников на две позиции главных специалистов. Но основной бонус – это все-таки дополнительные знания и навыки, —сказал министр промышленности и геологии Максим Терещенко.

ИСТОЧНИК KP.RU