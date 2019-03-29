В Якутии незаконно отсыпали реку
Правонарушение стало известно благодаря соцсетям
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Первым сигналом для проверки реки Кэнкэмэ, стало распространение информации об отсыпке водного объекта в социальных сетях. На место происшествия выехала группа специалистов Минэкологии Якутии.
Во время осмотра подтвердился факт отсыпки реки Кэнкэмэ АО «Якутскгеофизика» при прокладке просеки.
В связи с этим вынесено решение о возбуждении административного правонарушения и проведении административного расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU