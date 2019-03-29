2019-03-29T06:00:48+03:00
Общество

В Якутии незаконно отсыпали реку

Правонарушение стало известно благодаря соцсетям
Ольга Донская
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Первым сигналом для проверки реки Кэнкэмэ, стало распространение информации об отсыпке водного объекта в социальных сетях. На место происшествия выехала группа специалистов Минэкологии Якутии.

Во время осмотра подтвердился факт отсыпки реки Кэнкэмэ АО «Якутскгеофизика» при прокладке просеки.

В связи с этим вынесено решение о возбуждении административного правонарушения и проведении административного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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