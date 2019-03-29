В Якутии появится новый мост
Длина нового строения 547 метров, масса более 4 тысяч тонн
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В Нюрбинском районе Якутии начался монтаж моста через реку Марха. Строительство одного из самых крупных проектов на Дальнем Востоке началось в 2015 году.
Специалисты соорудят три мостовых сооружения с подходами: основное через реку Марху и два моста через реку Мар. Монтаж пролетного строения моста осуществляется методом продольной надвижки с конвейерно-тыловой сборкой с помощью гидравлического оборудования.
Ввод объекта намечен на четвертый квартал текущего года. Мост через Марху позволит убрать одну из паромных (ледовых) переправ и обеспечить круглогодичный и беспрепятственный проезд автотранспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU