В Якутии появится новый мост

СЕГОДНЯ 05:19 2019-03-29T05:19:22+03:00

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В Нюрбинском районе Якутии начался монтаж моста через реку Марха. Строительство одного из самых крупных проектов на Дальнем Востоке началось в 2015 году.

Специалисты соорудят три мостовых сооружения с подходами: основное через реку Марху и два моста через реку Мар. Монтаж пролетного строения моста осуществляется методом продольной надвижки с конвейерно-тыловой сборкой с помощью гидравлического оборудования.

Ввод объекта намечен на четвертый квартал текущего года. Мост через Марху позволит убрать одну из паромных (ледовых) переправ и обеспечить круглогодичный и беспрепятственный проезд автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU