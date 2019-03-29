В одном из районов Якутии полностью заменят высоковольтную линию
Заменили 112 опор, всего замены требует 266 конструкций
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Активно идет капитальный ремонт высоковольтной линии 110 кВ «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск», который начался 25 марта 2019 года. Ремонт нужен для повышения надежности и улучшения качества электроснабжения вилюйской группы районов.
Замену П-образных опор на линии выполняют ремонтные бригады Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» и подрядные организации.
С 25 по 27 марта, выполнена замена 112 опор – это почти половина от общего количества. Всего необходимо заменить 266 опор.
ИСТОЧНИК KP.RU