Якутский «Отелло» поливал свою возлюбленную кипятком

СЕГОДНЯ 03:56 2019-03-29T03:56:16+03:00

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В Таттинском районе Якутии по материалам проверки участкового возбуждено уголовное дело. В отделение МВД поступило сообщение о причинении телесных повреждений местной жительнице.

Как оказалось, потерпевшую приревновал ее возлюбленный. Он запер женщину в подполье и сквозь щели поливал ее кипятком. Но и этого ему показалось мало, и якутский «Отелло» вытащил жертву и начал душить. К счастью, ей удалось вырваться и убежать.

Проверка завершена, на ревнивца заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU