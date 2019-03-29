2019-03-29T03:56:16+03:00
Происшествия

Якутский «Отелло» поливал свою возлюбленную кипятком

Возбуждено уголовное дело
Ольга Донская
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Таттинском районе Якутии по материалам проверки участкового возбуждено уголовное дело. В отделение МВД поступило сообщение о причинении телесных повреждений местной жительнице.

Как оказалось, потерпевшую приревновал ее возлюбленный. Он запер женщину в подполье и сквозь щели поливал ее кипятком. Но и этого ему показалось мало, и якутский «Отелло» вытащил жертву и начал душить. К счастью, ей удалось вырваться и убежать.

Проверка завершена, на ревнивца заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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