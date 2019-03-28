Роспотребнадзор призывает поставить прививки против кори
С 1 апреля по 1 октября в России будет проводиться иммунизация населения против кори в связи с частыми случаями заболевания. Роспотребнадзор Якутии рекомендует проверить наличие прививок против кори у себя и своих детей.
Определены категории людей, которые должны пройти иммунизацию против кори. Это дети и взрослые не болевшие корью ранее, не привитые против кори, не имеющие документально подтвержденных данных о прививках против кори, или привитые однократно, а также не имеющие обоснованных медицинских противопоказаний, особенно взрослые в группе риска: работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом.
Прививки можно получить бесплатно в поликлиниках по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU