Роспотребнадзор призывает поставить прививки против кори

СЕГОДНЯ 11:42 2019-03-28T11:42:18+03:00

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С 1 апреля по 1 октября в России будет проводиться иммунизация населения против кори в связи с частыми случаями заболевания. Роспотребнадзор Якутии рекомендует проверить наличие прививок против кори у себя и своих детей.

Определены категории людей, которые должны пройти иммунизацию против кори. Это дети и взрослые не болевшие корью ранее, не привитые против кори, не имеющие документально подтвержденных данных о прививках против кори, или привитые однократно, а также не имеющие обоснованных медицинских противопоказаний, особенно взрослые в группе риска: работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом.

Прививки можно получить бесплатно в поликлиниках по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU