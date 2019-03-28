В Якутске за сутки вывезли 8033 кубометров снега

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-28T11:33:03+03:00

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В Якутске продолжается санитарный трехмесячник, круглосуточно работники «Якутдострой» убирают и вывозят снег и наледи, очищают крыши от снега. За последние сутки на полигон вывезено 8033 куб. м снега.

С начала марта на полигон отвезено 162 116 куб. м снега. В 2018 году в этот период было вывезено 104 210 куб. м.

В уборке задействованы 27 самосвалов КАМАЗ, 3 трактора МТЗ, 4 снегоуборочные машины бобкет, 5 фронтальных погрузчиков, 2 снегопогрузчика, грейдер ДЗ-98, колесный и гусеничный бульдозеры, 3 поливомоечные машины на подсыпке песком.

ИСТОЧНИК KP.RU