2019-03-28T10:45:12+03:00
Woman

Маленькая якутянка стала I вице мини-мисс Россия

Конкурс прошел в Москве с 24 по 28 марта
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Второклассница из Чурапчинского района Якутии Зоя Дмитриева на ежегодном Всероссийском детском фестивале элегантности и таланта «Мини Мисс и Мистер России 2019» завоевала титул I вице Мини-мисс. Конкурс проходил в Москве с 24 по 28 марта, передает ЯСИА.

Маленькая красавица соревновалась с девочками из 47 городов России, судьями стали 15 экспертов, среди которых были артистка эстрады Елена Воробей, солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова и победитель шоу «Танцы на ТНТ» Антон Пануфник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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