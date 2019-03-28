Якутские школьники вошли в тройку победителей всероссийской олимпиады

СЕГОДНЯ 09:26 2019-03-28T09:26:52+03:00

Олимпиада по 3Д-моделированию прошла в Анапе

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Ученики Майинской средней школы имени В.П.Ларионова вошли в тройку победителей на Всероссийской олимпиаде по 3Д-моделированию в Анапе.

Как сообщает «В Якутии.ру» всего соревновались 62 команды из 30 регионов России. Олимпиада для школьников – один масштабных конкурсов страны «Ассоциация 3d образования России».

В команде призёров Всероссийской олимпиады – Роберт Баишев, Андрей Гоголев, Татьяна Бурнашева и Вадим Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU