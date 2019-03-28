2019-03-28T08:31:27+03:00
Происшествия

Планшет раздора: в Якутске мужчина похвастался покупкой, а друг его обокрал

Возбуждено уголовное дело
Ольга Донская
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В отделение полиции Якутска обратился местный житель с заявлением о краже.

Мужчина приобрел себе новый планшет, и когда его друг пришел к нему в гости, решил показать покупку. 43-летний подозреваемый повел себя неожиданно – вырвал из рук планшет и пустился наутек.

Похитителя задержали, оказалось он успел сбыть планшет за 1000 рублей и пропить деньги. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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