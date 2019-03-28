2019-03-28T06:43:25+03:00
Общество

В Якутске проверены незаконно построенные жилые дома

Всего было пять адресов
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Руководитель Управления госстройжилнадзора Якутии Наталья Чусовская и заместитель начальника Департамента градостроительства Ньургун Пахомов провели проверку объектов самовольного строительства.

Было проверено пять адресов. По итогам проверки стало известно, что застройщик ЖНК «Новый дом» возвёл дом без разрешения на строительство и планировал создать еще один, но в настоящее время участок огорожен, ЖСК «Лиза Чайкина» построил объект на участке не предназначенным для строительства, ООО «Новая Якутия» эксплуатируют дома без разрешительных документов. А в новопортовском районе построены гаражи с нежилыми помещениями, в которых проживают люди. Жители приобрели эти помещения, но не могут получить правоустанавливающие документы на них.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии подделали водительское удостоверение с помощью…цветного принтера
В Якутске стартовал международный турнир Павла Пинигина по вольной борьбе
Поднебесная снова открыта для якутян
Якутский дизайнер представит свои работы на выставке в Москве
В Якутске аварийная школа переехала в новое здание
В Якутске прошли рейды по выявлению нелегального бизнеса
В Якутске обсудят как бороться с браконьерами с помощью мобильного приложения
В Якутии впервые пройдет чемпионат по панкратиону
Нюрбинский район Якутии обеспечат чистой питьевой водой
В Якутии с дороги слетел КамАЗ, водитель не смог выбраться из салона
Глава Якутии лично проконтролирует подготовку к юбилею Великой Победы
В Якутии задержан мужчина, устроивший серию краж
В Якутске вывезли около 130 тысяч кубометров снега
Авиакомпания «Якутия» расширит сеть маршрутов
Службу спасения Якутии возглавил Михаил Шестаков
В питьевой воде из трех водозаборных скважин Алдана превышена концентрация радона
Пьяного водителя, оставившего без тепла целое село в Якутии, оштрафовали на тысячу рублей
Как пройдет половодье в Якутии?
В Якутске в начале апреля введут вторую круглогодичную теплицу
Якутская школа бокса получила статус олимпийского резерва
Не грози представителю власти: жительница Якутии заплатит за нападение