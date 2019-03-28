В Якутске проверены незаконно построенные жилые дома

СЕГОДНЯ 06:43 2019-03-28T06:43:25+03:00

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Руководитель Управления госстройжилнадзора Якутии Наталья Чусовская и заместитель начальника Департамента градостроительства Ньургун Пахомов провели проверку объектов самовольного строительства.

Было проверено пять адресов. По итогам проверки стало известно, что застройщик ЖНК «Новый дом» возвёл дом без разрешения на строительство и планировал создать еще один, но в настоящее время участок огорожен, ЖСК «Лиза Чайкина» построил объект на участке не предназначенным для строительства, ООО «Новая Якутия» эксплуатируют дома без разрешительных документов. А в новопортовском районе построены гаражи с нежилыми помещениями, в которых проживают люди. Жители приобрели эти помещения, но не могут получить правоустанавливающие документы на них.

ИСТОЧНИК KP.RU