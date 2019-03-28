2019-03-28T05:03:11+03:00
Происшествия

В Якутии подделали водительское удостоверение с помощью…цветного принтера

И продали его водителю, которого поймали и оштрафовали
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутске перед судом предстал мужчина, использовавший поддельное водительское удостоверение. Его оштрафовали на 20 000 рублей.

При проверке обвиняемый предъявил сотруднику ГИБДД водительское удостоверение, оформленное на имя другого человека. После экспертизы было установлено, что «права» были сделаны с помощью цветного струйного принтера. Нарушитель приобрел их по объявлению в интернете за 30 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске проверены незаконно построенные жилые дома
В Якутске стартовал международный турнир Павла Пинигина по вольной борьбе
Поднебесная снова открыта для якутян
Якутский дизайнер представит свои работы на выставке в Москве
В Якутске аварийная школа переехала в новое здание
В Якутске прошли рейды по выявлению нелегального бизнеса
В Якутске обсудят как бороться с браконьерами с помощью мобильного приложения
В Якутии впервые пройдет чемпионат по панкратиону
Нюрбинский район Якутии обеспечат чистой питьевой водой
В Якутии с дороги слетел КамАЗ, водитель не смог выбраться из салона
Глава Якутии лично проконтролирует подготовку к юбилею Великой Победы
В Якутии задержан мужчина, устроивший серию краж
В Якутске вывезли около 130 тысяч кубометров снега
Авиакомпания «Якутия» расширит сеть маршрутов
Службу спасения Якутии возглавил Михаил Шестаков
В питьевой воде из трех водозаборных скважин Алдана превышена концентрация радона
Пьяного водителя, оставившего без тепла целое село в Якутии, оштрафовали на тысячу рублей
Как пройдет половодье в Якутии?
В Якутске в начале апреля введут вторую круглогодичную теплицу
Якутская школа бокса получила статус олимпийского резерва
Не грози представителю власти: жительница Якутии заплатит за нападение