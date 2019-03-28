В Якутии подделали водительское удостоверение с помощью…цветного принтера

СЕГОДНЯ 05:03 2019-03-28T05:03:11+03:00

И продали его водителю, которого поймали и оштрафовали

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В Якутске перед судом предстал мужчина, использовавший поддельное водительское удостоверение. Его оштрафовали на 20 000 рублей.

При проверке обвиняемый предъявил сотруднику ГИБДД водительское удостоверение, оформленное на имя другого человека. После экспертизы было установлено, что «права» были сделаны с помощью цветного струйного принтера. Нарушитель приобрел их по объявлению в интернете за 30 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU