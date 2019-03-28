В Якутске стартовал международный турнир Павла Пинигина по вольной борьбе
В столицу республики прибыли 812 юных спортсменов
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27 марта в Якутске в ЦСП «Триумф» начался открытый международный турнир по вольной борьбе в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Павла Пинигина на призы компании «Железные дороги Якутии».
В соревнованиях примут участие 812 спортсменов 2002-2003 и 2005-2006 годов рождения. Юные борцы прибыли почти из всех районов Якутии, разных регионов России и Монголии и Казахстана. Главным судьей турнира станет Аркадий Тастыгин.
Соревнования будут проводиться в течении четырех дней и завершится 30 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU