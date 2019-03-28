Поднебесная снова открыта для якутян

СЕГОДНЯ 03:44 2019-03-28T03:44:17+03:00

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После снятия санкций на выполнение международных перелетов, авиакомпания «Якутия» вновь открыла регулярные рейсы Якутск – Харбин. Вылеты осуществляются еженедельно – по четвергам.

Ближайший рейс запланирован на 4 апреля 2019 года, минимальная стоимость билетов через онлайн-бронирование на сайте авиакомпании составляет от 109 евро (с багажом) в одну сторону. Норма бесплатного провоза багажа – до 20 кг, ручная кладь – 10 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU