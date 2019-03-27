2019-03-27T11:55:43+03:00
Woman

Якутский дизайнер представит свои работы на выставке в Москве

29 марта стартует выставка-презентация FUTURUM MOSCOW
Ольга Донская
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--Фото: Социальные сети
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29 марта в Москве начнется выставка-презентация молодых дизайнеров и художников FUTURUM MOSCOW. Мероприятие поддерживает Музей Москвы

На выставке свои работы представит якутянка Мария Саввина. Мария окончила Британскую школу дизайна, неоднократно участвовала на российской неделе моды Mercedes Benz fashion week. На выставке будут показаны работы из новой коллекции авторского бренда Марии - «о5о» (дитя).

В создании одежды Мария ищет творческой подход: использует линогравюры, работает с иллюстраторами, создающими уникальные принты. Интересный факт – вся одежда бренда изготавливается вручную.

Выставка пройдет 29 марта с 14:00 до 20:00 в Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2, Провиантские склады).

ИСТОЧНИК KP.RU

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