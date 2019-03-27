2019-03-27T11:29:58+03:00
Общество

В Якутске аварийная школа переехала в новое здание

В столице республики больше нет деревянных школ
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Как сообщает ЯСИА, 27 марта в Якутске средняя школа №25 переехала в новое трехэтажное здание. Ранее ученики 25 школы обучались в аварийном деревянном помещении 1962 года постройки. В 2015 года детей перевели в выкупленное здание «Сахагипрозема».

Глава Якутии Айсен Николаев сказал, что в Якутске не осталось деревянных школ и детских садов. В ближайшие два года школы №4, №34 и речевая школа тоже переедут в новые здания.

На данный момент в 25 школе обучаются 800 детей, в следующем году ожидается не менее 1000 учеников. В школе имеется целый комплекс из нескольких объектов: мастерские с гаражами и арочный спортивный зал.

Здание школы было построено по программе государственно-частного партнерства с группой «ВИС», которая стартовала в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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