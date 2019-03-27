В Якутске прошли рейды по выявлению нелегального бизнеса
Межведомственная комиссия по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности и административная комиссия Якутска провели совместный рейд по выявлению нарушений и нелегального бизнеса.
На овощной базе по улице Билибина, в 4 помещениях из 15 найдены нарушения: отсутствовала касса и мусоросборники. В большинстве торговых точек продают испорченные фрукты и овощи. Кроме того, по внешнем виду помещений заметно, что работники ларьков живут на рабочем месте.
Во время проверки общепита на Винокурова 97/1 выявлено отсутствие санитарной зоны для персонала.
Председатель некоммерческого партнерства «Союз малого бизнеса» Якутска Лена Данилова отметила, что по результатам рейда выявлено мало объектов нелегального бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU