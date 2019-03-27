2019-03-27T10:41:04+03:00
Общество

В Якутске прошли рейды по выявлению нелегального бизнеса

Комиссия проверила торговые точки и общепит
Ольга Донская
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Межведомственная комиссия по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности и административная комиссия Якутска провели совместный рейд по выявлению нарушений и нелегального бизнеса.

На овощной базе по улице Билибина, в 4 помещениях из 15 найдены нарушения: отсутствовала касса и мусоросборники. В большинстве торговых точек продают испорченные фрукты и овощи. Кроме того, по внешнем виду помещений заметно, что работники ларьков живут на рабочем месте.

Во время проверки общепита на Винокурова 97/1 выявлено отсутствие санитарной зоны для персонала.

Председатель некоммерческого партнерства «Союз малого бизнеса» Якутска Лена Данилова отметила, что по результатам рейда выявлено мало объектов нелегального бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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