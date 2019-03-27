2019-03-27T09:36:51+03:00
Дом. Семья

В Якутске обсудят как бороться с браконьерами с помощью мобильного приложения

Двухдневный смарт-семинар проведет WWF России
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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28 и 29 марта в Якутске пройдет двухдневный смарт-семинар WWF России по вопросам сохранения популяции дикого северного оленя. Семинар – продолжение плановых встреч представителей Всемирного Фонда дикой природы России с участниками проекта по вопросам охраны северных оленей на территории России.

На семинаре своим опытом поделятся представители WWF России Михаил Яблоков и Максим Дубов, сотрудники Минэкологии Якутии и другие приглашенные специалисты. Мероприятие организовано силами дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий и WWF России.

Слушатели семинара узнают, как с помощью смарт-технологий наблюдать и контролировать популяцию диких северных оленей и как бороться с браконьерами с помощью специального приложения Spatial Monitoring And Reporting Tool.

ИСТОЧНИК KP.RU

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