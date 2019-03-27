2019-03-27T09:15:27+03:00
Спорт

В Якутии впервые пройдет чемпионат по панкратиону

По итогам соревнований будет сформирована сборная республики
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

С 9 по 11 апреля в Якутске во Дворце спорта «50 лет Победы» пройдет чемпионат и первенство республики по панкратиону. Турнир даст возможность спортсменам набрать квалификационные баллы для дальнейшего выполнения спортивных разрядов.

Участие примут борцы со всех районов Якутии. На чемпионате и первенстве выступят мужчины, женщины и юниоры 16-17 и 18-19 лет. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Якутии, которая поедет на чемпионат России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске обсудят как бороться с браконьерами с помощью мобильного приложения
Нюрбинский район Якутии обеспечат чистой питьевой водой
В Якутии с дороги слетел КамАЗ, водитель не смог выбраться из салона
Глава Якутии лично проконтролирует подготовку к юбилею Великой Победы
В Якутии задержан мужчина, устроивший серию краж
В Якутске вывезли около 130 тысяч кубометров снега
Авиакомпания «Якутия» расширит сеть маршрутов
Службу спасения Якутии возглавил Михаил Шестаков
В питьевой воде из трех водозаборных скважин Алдана превышена концентрация радона
Пьяного водителя, оставившего без тепла целое село в Якутии, оштрафовали на тысячу рублей
Как пройдет половодье в Якутии?
В Якутске в начале апреля введут вторую круглогодичную теплицу
Якутская школа бокса получила статус олимпийского резерва
Не грози представителю власти: жительница Якутии заплатит за нападение