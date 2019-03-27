В Якутии впервые пройдет чемпионат по панкратиону
По итогам соревнований будет сформирована сборная республики
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С 9 по 11 апреля в Якутске во Дворце спорта «50 лет Победы» пройдет чемпионат и первенство республики по панкратиону. Турнир даст возможность спортсменам набрать квалификационные баллы для дальнейшего выполнения спортивных разрядов.
Участие примут борцы со всех районов Якутии. На чемпионате и первенстве выступят мужчины, женщины и юниоры 16-17 и 18-19 лет. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Якутии, которая поедет на чемпионат России.
ИСТОЧНИК KP.RU