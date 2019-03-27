Нюрбинский район Якутии обеспечат чистой питьевой водой

СЕГОДНЯ 08:50 2019-03-27T08:50:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно соглашению между Правительством Якутии и АК «АЛРОСА», для обеспечения Нюрбинского района чистой питьевой водой, предусмотрено 750 млн рублей сроком на пять лет. В том числе, общий объем средств муниципальной программы «Обеспечение населения Нюрбинского района чистой питьевой водой на 2019-2023 гг.» размером 453 млн. 600 тыс. рублей

- В ходе реализации программы планируется строительство 7 водозаборных станций и 10 км водовода: модернизация 2 водозаборов, реконструкция 30 км водопроводных сетей в г. Нюрба; строительство водопроводных сетей протяженностью 1 км: ремонт 10 км технологических дорог к источникам водоснабжения; приобретение 12 единиц водовозной техники, - рассказал глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев.

ИСТОЧНИК KP.RU