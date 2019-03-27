2019-03-27T08:46:48+03:00
Происшествия

В Якутии с дороги слетел КамАЗ, водитель не смог выбраться из салона

Перевозчик не смог справиться с управлением
Ольга Донская
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26 марта на 26 километре дороги Батагай — Бетенкес перевернулся КамАЗ. Автомобиль был загружен строительными материалами и двигался в сторону Эвено-Бытантайского района.

Водитель не справился с управлением и, при спуске на повороте, съехал с дороги. Самостоятельно выбраться из кабины мужчина не смог, но с помощью рации передал информацию об аварии. Медики диагностировали перелом позвоночника.

На момент ДТП водитель был трезв и находился в кабине один. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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