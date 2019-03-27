Глава Якутии лично проконтролирует подготовку к юбилею Великой Победы

СЕГОДНЯ 05:45 2019-03-27T05:45:18+03:00

Он возглавил комитет «Победа», который займется подготовкой мероприятий и социальной защитой ветеранов

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Глава Якутии Айсен Николаев возглавил организационный комитет «Победа», который занимается подготовкой и проведением мероприятий, и социальной защитой ветеранов.Комитет решит насущные вопросы ветеранов: медицинское обслуживание, единовременные выплаты, улучшение жилищных условий.

Также, внимание уделят ремонту мемориальных памятников, реконструкции объектов и площадей.

На 1 января 2019 года численность ветеранов Великой Отечественной войны и отдельных категорий граждан в республике составляет 6820 человек, в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – 111 человек, ветераны тыла – 5462 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU