Глава Якутии лично проконтролирует подготовку к юбилею Великой Победы
Глава Якутии Айсен Николаев возглавил организационный комитет «Победа», который занимается подготовкой и проведением мероприятий, и социальной защитой ветеранов.Комитет решит насущные вопросы ветеранов: медицинское обслуживание, единовременные выплаты, улучшение жилищных условий.
Также, внимание уделят ремонту мемориальных памятников, реконструкции объектов и площадей.
На 1 января 2019 года численность ветеранов Великой Отечественной войны и отдельных категорий граждан в республике составляет 6820 человек, в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – 111 человек, ветераны тыла – 5462 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU