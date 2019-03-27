2019-03-27T04:39:05+03:00
Происшествия

В Якутии задержан мужчина, устроивший серию краж

Сумма ущерба превышает 300 000 рублей
Ольга Донская
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Сотрудники уголовного розыска Якутска раскрыли серию краж из гаражей жителей города. Общая сумма ущерба более 300 000 рублей.

Преступник взламывал замки и вытаскивал электроинструменты, автозапчасти, аудио и видеотехника и даже канистры со спиртом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан неоднократно судимый 27-летний уроженец Сахалинской области. Большая часть похищенного имущества изъята и возвращена законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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